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​Де Дзерби объяснил отстранение Троссара от работы с командой

13 Января 2023 • 19:52 Комментировать
Брайтон
...
Ливерпуль
Через 21 ч. 54 мин.

Полузащитник «Брайтона» Леандро Троссар, являющийся одним из лидеров команды, был изолирован от тренировок. Комментарий на этот счёт дал рулевой «чаек» Роберто де Дзерби.

«Троссар покинул тренировку, ничего не сказав. Я общался с ним в понедельник и сказал, что такое отношение мне не нравится… Если он хочет играть, ему нужно много работать и бегать… Я готов выслушать Троссара, но он должен понять, что мне нужны только те игроки, которые усердно работают и играют ради команды», - сказал де Дзерби на пресс-конференции.

Отметим, что Леандро Троссар регулярно становится героем трансферных слухов, поэтому не стоит исключать его уход из команды зимой.

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Евро-Футбол.Ру,
Брайтон Роберто де Дзерби Леандро Троссар
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