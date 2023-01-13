​Де Дзерби объяснил отстранение Троссара от работы с командой

Полузащитник «Брайтона» Леандро Троссар, являющийся одним из лидеров команды, был изолирован от тренировок. Комментарий на этот счёт дал рулевой «чаек» Роберто де Дзерби.

«Троссар покинул тренировку, ничего не сказав. Я общался с ним в понедельник и сказал, что такое отношение мне не нравится… Если он хочет играть, ему нужно много работать и бегать… Я готов выслушать Троссара, но он должен понять, что мне нужны только те игроки, которые усердно работают и играют ради команды», - сказал де Дзерби на пресс-конференции.

Отметим, что Леандро Троссар регулярно становится героем трансферных слухов, поэтому не стоит исключать его уход из команды зимой.