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«Брайтон» за тайм разгромил «Ливерпуль»

14 Января 2023 • 19:53 Комментировать
Брайтон
3:0
Ливерпуль
окончен

В 20-м туре Премьер-лиги «Брайтон» играл против «Ливерпуля» и ещё раз доказал, что отлично отбирает очки у топ-команд. «Красные» не создали ничего опасного в первом тайме, но позволили Каору Митоме и Соломону Марчу выйти один на один с голкипером. Если в первом моменте не было гола, то во втором арбитр назначил пенальти, но все же отменил его из-за офсайда.

Сразу после возобновления игры грубо ошибся Жоэль Матип, а ранееуказанная пара соперников разыграла мяч до верного в финальной стадии. Очень быстро Марч проник в штрафную слева и оформил дубль после удара в дальнюю часть ворот. Точку поставил Данни Уэлбек, перебросив защитника и плотно пробив в цель - 3:0.

«Брайтон» заслуженно победил и потеснил соперника с седьмого места.

Протокол игры  
Брайтон3:0Ливерпуль
(1:0) Марч Соломон47'  
(2:0) Марч Соломон53'  
(3:0) Уэлбек Данни81'  
Санчес РобертГросс ПаскальДанк Льюис  18' 90' (Лемпти Тарик ( 90') Колуилл ЛевиЭступиньян ПервисКайседо МойсесМакаллистер Алексис 83' (Сармиенто Джереми ( 83') Марч СоломонЛаллана Адам 66' (Уэлбек Данни ( 66') Митома Каору 90' (Уэбстер Адам ( 90') Фергюсон Эван 66' (Вельтман Йоел ( 66')
Запасные: Гилмор БиллиСтил ДжейсонУндав ДенизВан Хеке Ян-ПольТроссар Леандро
Алиссон БекерАлександер-Арнольд Трент  65'Матип Жоэль  18' 69' (Эллиотт Харви ( 69') Конате ИбраимаРобертсон ЭндрюХендерсон Джордан  30' 69' (Гомес Джо ( 69') Фабиньо Энрике 69' (Кейта Наби ( 69') Алькантара ТьягоСалах МохамедГакпо КодиОкслейд-Чемберлен Алекс 68' (Доак Бен ( 68')
Запасные: Милнер ДжеймсКеллехер КаомхинДжонс КёртисЦимикас КостасКарвалью Фабиу
14 января. Стадион "Фалмер" (Брайтон энд Хоув).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Брайтон
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