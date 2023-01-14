«Брайтон» за тайм разгромил «Ливерпуль»

В 20-м туре Премьер-лиги «Брайтон» играл против «Ливерпуля» и ещё раз доказал, что отлично отбирает очки у топ-команд. «Красные» не создали ничего опасного в первом тайме, но позволили Каору Митоме и Соломону Марчу выйти один на один с голкипером. Если в первом моменте не было гола, то во втором арбитр назначил пенальти, но все же отменил его из-за офсайда.

Сразу после возобновления игры грубо ошибся Жоэль Матип, а ранееуказанная пара соперников разыграла мяч до верного в финальной стадии. Очень быстро Марч проник в штрафную слева и оформил дубль после удара в дальнюю часть ворот. Точку поставил Данни Уэлбек, перебросив защитника и плотно пробив в цель - 3:0.

«Брайтон» заслуженно победил и потеснил соперника с седьмого места.