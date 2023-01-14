«Брайтон» за тайм разгромил «Ливерпуль»

В 20-м туре Премьер-лиги «Брайтон» играл против «Ливерпуля» и ещё раз доказал, что отлично отбирает очки у топ-команд. «Красные» не создали ничего опасного в первом тайме, но позволили Каору Митоме и Соломону Марчу выйти один на один с голкипером. Если в первом моменте не было гола, то во втором арбитр назначил пенальти, но все же отменил его из-за офсайда.
Сразу после возобновления игры грубо ошибся Жоэль Матип, а ранееуказанная пара соперников разыграла мяч до верного в финальной стадии. Очень быстро Марч проник в штрафную слева и оформил дубль после удара в дальнюю часть ворот. Точку поставил Данни Уэлбек, перебросив защитника и плотно пробив в цель - 3:0.
«Брайтон» заслуженно победил и потеснил соперника с седьмого места.
Протокол игры
|(1:0) Марч Соломон47'
|(2:0) Марч Соломон53'
|(3:0) Уэлбек Данни81'
Санчес Роберт•Гросс Паскаль•Данк Льюис 18'90' (Лемпти Тарик (90') •Колуилл Леви•Эступиньян Первис•Кайседо Мойсес•Макаллистер Алексис83' (Сармиенто Джереми (83') •Марч Соломон•Лаллана Адам66' (Уэлбек Данни (66') •Митома Каору90' (Уэбстер Адам (90') •Фергюсон Эван66' (Вельтман Йоел (66')
Алиссон Бекер•Александер-Арнольд Трент• 65'Матип Жоэль 18'69' (Эллиотт Харви (69') •Конате Ибраима•Робертсон Эндрю•Хендерсон Джордан 30'69' (Гомес Джо (69') •Фабиньо Энрике69' (Кейта Наби (69') •Алькантара Тьяго•Салах Мохамед•Гакпо Коди•Окслейд-Чемберлен Алекс68' (Доак Бен (68')
14 января. Стадион "Фалмер" (Брайтон энд Хоув).
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