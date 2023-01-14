Макаллистер привёл в восторг маленьких фанов «Брайтона», показав им медаль чемпиона мира

Потрогать Кубок мира или медаль чемпиона мира - мечта, неисполнимая для большинства населения планеты. А вот аргентинский полузащитник Алексис Макаллистер, став чемпионом мира в составе сборной Аргентины, решил осчастливить английских фанатов своего клуба «Брайтон».

Выйдя с территории тренировочного центра своего клуба и повстречав толпу фанов, среди которых были и малолетние мальчуганы, Макаллистер сделал «ход конем» и достал из кармана «туза» - медаль чемпиона мира! Более того, он даже позволил счастливым детям сделать несколько «селфи» с медалью, чем окончательно завоевал их сердца.

Чемпион мира в составе «Брайтона» - это согласитесь, действительно круто!