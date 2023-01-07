Клопп хочет видеть в «Ливерпуле» ещё одного атакующего игрока зимой

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп хочет видеть в команде ещё одного атакующего футболиста в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает британское издания The Telegraph.

Помимо пришедшего Коди Гакпо Клопп хотел бы усилить «Ливерпуль» ещё одним атакующим игроком, нежели новым полузащитником, в котором команда также нуждается. О конкретных именах пока не сообщается.

Напомним, Гакпо обошёлся «Ливерпулю» всего в 42 миллиона евро. Нидерландец ещё не успел дебютировать за мерсисайдский клуб.

В данный момент «Ливерпуль» располагается на шестом месте в турнирной таблице Английской премьер-лиги.