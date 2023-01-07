Мойсес Кайседо не против перейти в «Ливерпуль»

Полузащитник «Брайтона» Мойсес Кайседо не против в скором времени сменить клубную прописку. По информации от Football Insider, эквадорец хочет перейти в «Ливерпуль», который как раз заинтересован в его услугах.

Если верить источнику, футболист уже рассказал о своём желании близкому окружению. Ранее ходили слухи, что «Брайтон» будет требовать за 21-летнего полузащитника около 80 миллионов евро.

В услугах Кайседо также заинтересован лондонский «Челси», где работает бывший тренер Мойсеса в лице Грэма Поттера. В нынешнем сезоне на счету эквадорца одним голом и результативной передачей в чемпионате Англии.