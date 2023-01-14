Окслейд-Чемберлен может покинуть «Ливерпуль» в январе

Полузащитник «Ливерпуля» Алекс Окслейд-Чемберлен не собирается продлевать соглашение с клубом.

Действующий контракт 29-летнего игрока истекает по окончании сезона. По информации Daily Mail, англичанин решил сменить клубную прописку, но пока не знает, когда это произойдёт. На фоне интереса, возникшего к хавбеку, переход может состояться уже в январе, утверждает источник. Если же футболист не будет отпущен зимой, в июне он сможет спокойно выбирать себе новый клуб уже в качестве свободного агента.

Алекс Окслейд-Чемберлен защищает цвета «Ливерпуля» с 2017 года. В нынешнем сезоне он принял участие в девяти матчах, отметившись одним голом. Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 10 млн евро.