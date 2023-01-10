Снейдер рассказал, почему в 2013 году предпочёл перейти в «Галатасарай», а не в «Ливерпуль»

Бывший нидерландский полузащитник Уэсли Снейдер вспомнил, как отказал «Ливерпулю».

В 2013 году, выступая за миланский «Интер», хавбек имел возможность переехать в Англию, где им интересовался «Ливерпуль», однако подписал соглашение с турецким «Галатасараем».

«Почему я принял такое решение? Я считаю себя победителем, я играю ради побед и трофеев. Мне казалось, что в «Галатасарае» у меня больше шансов что-то выиграть и стать чемпионом, чем в «Ливерпуле». Как показало время, я не ошибся с выбором. Я доволен временем, проведённым в Турции», – цитирует Sports Joe вице-чемпиона мира 2010 года.

Уэсли Снейдер выступал за «Галатасарай» до 2017 года, после чего перешёл во французскую «Ниццу».