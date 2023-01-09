Бывший наставник ПСВ назвал трансфер Гакпо в «Ливерпуль» несвоевременным

Бывший рулевой нидерландского клуба ПСВ Ад де Мос посчитал, что Коди Гакпо слишком рано покинул родную для себя команду и перешёл в стан «Ливерпуля». Напомним, в конце 2022 года восходящая нидерландская звезда перешла в стан «красных», ПСВ - клуб, в котором Гакпо вырос как профессиональный игрок.

«Он стал игроком этого клуба, когда «Ливерпуль» в это же время разочаровывает своих болельщиков результатами. Прямо сейчас они не входят в число лучших команд Англии, у них нет победного духа, он куда-то испарился. Пока «Ливерпуль» лишь пытается снова встать на ноги», - цитирует де Моса Soccernews.

Накануне Гакпо дебютировал за «Ливерпуль» и прокомментировал свою игру. Это случилось в игре Кубка Англии против «Вулверхэптона», закончился матч ничьей с боевым счётом – 2:2.