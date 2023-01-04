Над Нуньесом пошутила известная сеть пиццерий

Форвард «Ливерпуля» Дарвин Нуньес стал объектом обидных шуток со стороны одной известной в мире сети пиццерий. Так, пиццерия в своих соцсетях опубликовала фото Нуньеса с подписью: «Извините, если мы пропустили какие-либо заказы сегодня вечером, у нас только что появился этот парень».

Напомним, 2 января «Ливерпуль» на выезде потерпел обидное поражение от «Брентфорда» - 1:3. Уругваец имел неплохие моменты, чтоб забить, но ни разу по воротам так и не попал. В итоге его команда потерпела поражение, сейчас «красные» идут на шестом месте турнирной таблицы с 28 очками.

Отметим, что и на чемпионате мира в Катаре Нуньес не блеснул и ни разу не забил в трёх матчах своей сборной на турнире.