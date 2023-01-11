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Энди Коул: «Пора прекратить давать советы Нуньесу»

11 Января 2023 • 23:42 Комментировать
Брайтон
...
Ливерпуль
14.01 18:00

Бывший английский нападающий Энди Коул высказался об игре Дарвина Нуньеса в «Ливерпуле».

23-летний уругвайский форвард, приобретённый за 80 млн евро у «Бенфики», испытывает трудности с реализацией голевых моментов, за что подвергается критике и насмешкам со стороны.

«Я бы не стал давать Нуньесу никаких советов. Люди в социальных сетях только и делают, что советуют ему вести себя так или иначе, но пора с этим заканчивать.

Дарвин регулярно оказывается в выгодных позициях, но не всегда реализует шансы. Мы не знаем, что творится в его голове, не стоит делать поспешных выводов. Он очень хорош, если взять за скобки реализацию моментов», – цитирует Liverpool Echo Коула.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Энди Коул Дарвин Нуньес
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БРАЙТОН ЛИВЕРПУЛЬ
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