Фабиньо: «Ливерпуль» нуждался в таком игроке, как Гакпо»

Полузащитник «Ливерпуля» Фабиньо высоко оценил способности новичка команды Коди Гакпо.

23-летний вингер пополнил ряды команды Юргена Клоппа в начале января, перебравшись из нидерландского ПСВ за 42 млн евро.

«Для нас очень важно, что в составе появился новый игрок такого уровня – «Ливерпулю» был нужен такой футболист. Коди впечатляюще провёл чемпионат мира, был одним из лучших игроков чемпионата Нидерландов, и мы знаем, на что он способен. Думаю, теперь он жаждет доказать всем, что может развить свой успех на новом уровне. Мы постараемся помочь ему адаптироваться как можно быстрее», – цитирует официальный сайт «Ливерпуля» Фабиньо.