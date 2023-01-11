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Фабиньо: «Ливерпуль» нуждался в таком игроке, как Гакпо»

11 Января 2023 • 00:20 Комментировать
Брайтон
...
Ливерпуль
14.01 18:00

Полузащитник «Ливерпуля» Фабиньо высоко оценил способности новичка команды Коди Гакпо.

23-летний вингер пополнил ряды команды Юргена Клоппа в начале января, перебравшись из нидерландского ПСВ за 42 млн евро.

«Для нас очень важно, что в составе появился новый игрок такого уровня – «Ливерпулю» был нужен такой футболист. Коди впечатляюще провёл чемпионат мира, был одним из лучших игроков чемпионата Нидерландов, и мы знаем, на что он способен. Думаю, теперь он жаждет доказать всем, что может развить свой успех на новом уровне. Мы постараемся помочь ему адаптироваться как можно быстрее», – цитирует официальный сайт «Ливерпуля» Фабиньо.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Коди Гакпо Фабиньо Энрике
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