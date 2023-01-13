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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Клопп – о де Дзерби: «Брайтон» поступил разумно, пригласив его на место Поттера»

13 Января 2023 • 21:14 Комментировать
Брайтон
...
Ливерпуль
Через 20 ч. 24 мин.

Рулевой «Ливерпуля» Юрген Клопп оценил работу Роберто де Дзерби перед встречей с его «Брайтоном».

Матч пройдёт 14 января в рамках Английской премьер-лиги. На данный момент «Ливерпуль» занимает седьмую позицию с 28 очками, а «Брайтон» располагается строчкой ниже, отставая на один балл.

«Раньше мы видели «поттер-бол», а теперь с интересом наблюдаем за тем, что строит де Дзерби. На «Энфилде» эта команда уже показала, на что способна, и мы готовимся к новой тяжёлой битве. Роберто добился отличных результатов, и, думаю, со стороны «Брайтона» было очень разумно пригласить его на место Поттера – оба ставят на владение мячом, у них много сходств», – высказался на пресс-конференции Клопп.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Юрген Клопп Брайтон Роберто де Дзерби Грэм Поттер
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БРАЙТОН ЛИВЕРПУЛЬ
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