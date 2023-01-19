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«Брайтон» хочет за Кайседо более 75 миллионов фунтов слухи

19 Января 2023 • 00:45 Комментировать
Брайтон
3:0
Ливерпуль
окончен

Руководство «Брайтона» поставило условия относительно продажи одного из своих лидеров Мойсеса Кайседо.

По информации журналиста Бен Джейкобса, боссы «чаек» хотят более 75 миллионов фунтов стерлингов за эквадорского хавбека во время нынешнего трансферного окна. Генеральный директор клуба Пол Барбер отметил, что игрок и команда имеют взаимопонимание относительно ситуации с продажей. Также сообщается о хороших отношениях руководств «Челси» и «Брайтона», однако боссы «аристократов» попытаются сбить цену на игрока до 65 миллионов фунтов.

Портал Transfermarkt оценивает 21-летнего полузащитника в 38 миллионов евро. За «Брайтон» Кайседо выступает с 2021 года.

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Брайтон Мойсес Кайседо Трансферы футбола - зима 2023
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