Клопп – о «Брайтоне»: «Эти парни могут попасть в еврокубки»

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал ближайшего соперника своей команды. Напомним, «красные» 14 января сыграют в гостях с соседом по турнирной таблице – «Брайтоном».

«Эти парни могут попасть в еврокубки. Они очень хорошо играют и полны уверенности в каждой игре. Нам будет тяжело, но я очень жду этого матча», - сказал Клопп на пресс-конференции.

Ранее наставник «мерсисайдцев» прокомментировал работу Роберто де Дзерби на посту наставника «чаек».

На данный момент «Ливерпуль» в АПЛ идёт на седьмом месте, у команды 28 набранных очков после 17 туров. У «Брайтона» всего на одно меньше – 27. Игра стартует в 18:00 по московскому времени.