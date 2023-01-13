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Клопп: «Карьера Салаха – это нечто»

13 Января 2023 • 20:28 Комментировать
Брайтон
...
Ливерпуль
Через 20 ч. 28 мин.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о карьерном пути нападающего Мохамеда Салаха.

Египтянин пополнил ряды «красных» летом 2017 года, перебравшись из «Ромы» за 42 млн евро. Недавно Салах вышел на седьмое место в списке лучших бомбардиров «Ливерпуля» за всю историю.

«Карьера Салаха – это нечто, невероятное путешествие. Можно сказать, что за тот период, что он находится здесь, сбылись и его мечты, и мечты всего клуба, однако это ещё не конец нашего совместного пути», – заявил на пресс-конференции немецкий специалист.

Мохамед Салах записал на свой счёт 17 забитых мячей и шесть результативных передач в 26 матчах нынешнего сезона за «Ливерпуль».

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Юрген Клопп Мохамед Салах
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