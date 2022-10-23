Холанн высказался о победе над «Брайтоном»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн прокомментировал победу над «Брайтоном» (3:1) в рамках 13-го тура Английской премьер-лиги. В прошедшей встрече норвежский бомбардир отметился двумя забитыми мячами.

«Работа сделана, на очереди матч Лиги чемпионов во вторник. Впереди – особенная игра», - гласит сообщение скандинавского голеадора в социальных сетях.

Эрлинг пополнил ряды «горожан» минувшим летом, перейдя из дортмундской «Боруссии» за 60 миллионов евро. В нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги 22-летний центрфорвард отметился 17 забитыми мячами и тремя голевыми передачами в 11 встречах.