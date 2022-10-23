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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Холанн высказался о победе над «Брайтоном»

23 Октября 2022 • 08:22 Комментировать
Манчестер Сити
3:1
Брайтон
окончен

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн прокомментировал победу над «Брайтоном» (3:1) в рамках 13-го тура Английской премьер-лиги. В прошедшей встрече норвежский бомбардир отметился двумя забитыми мячами.

«Работа сделана, на очереди матч Лиги чемпионов во вторник. Впереди – особенная игра», - гласит сообщение скандинавского голеадора в социальных сетях.

Эрлинг пополнил ряды «горожан» минувшим летом, перейдя из дортмундской «Боруссии» за 60 миллионов евро. В нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги 22-летний центрфорвард отметился 17 забитыми мячами и тремя голевыми передачами в 11 встречах.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Эрлинг Холанн
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