Гвардиола рассказал, как поступит с игроками, которые берегут себя перед ЧМ-2022

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос о самоотдаче игроков в преддверии чемпионата мира.

С ноября по декабрь в Катаре пройдёт мундиаль, перед которым футболисты особенно боятся получить травму. Гвардиола признался, что не намерен терпеть подобный подход: «Если я почувствую, что какой-то игрок экономит силы, то он попросту не будет играть. У меня действительно хорошее чутьё на подобные моменты», – приводит журналист Саймон Стоун слова испанского специалиста.

До паузы на чемпионат мира «Манчестер Сити» предстоит провести семь матчей. В субботу команда Хосепа Гвардиолы примет на своём поле «Брайтон».