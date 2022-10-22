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Гвардиола рассказал, как поступит с игроками, которые берегут себя перед ЧМ-2022

22 Октября 2022 • 01:18 Комментировать
Манчестер Сити
...
Брайтон
1 1.20 X 6.70 2 14.00
Через 14 ч. 1 мин.

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос о самоотдаче игроков в преддверии чемпионата мира.

С ноября по декабрь в Катаре пройдёт мундиаль, перед которым футболисты особенно боятся получить травму. Гвардиола признался, что не намерен терпеть подобный подход: «Если я почувствую, что какой-то игрок экономит силы, то он попросту не будет играть. У меня действительно хорошее чутьё на подобные моменты», – приводит журналист Саймон Стоун слова испанского специалиста.

До паузы на чемпионат мира «Манчестер Сити» предстоит провести семь матчей. В субботу команда Хосепа Гвардиолы примет на своём поле «Брайтон».

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МАНЧЕСТЕР СИТИ БРАЙТОН
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