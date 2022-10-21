Стоунс возобновил тренировки с «Манчестер Сити»

Центральный защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунс возобновил тренировки в общей группе. Напомним, англичанин пропустил 6 матчей «горожан» во всех турнирах из-за травмы подколенного сухожилия.

Официальный сайт «Манчестер Сити» уже сообщил, что Стоунс снова тренируется в общей группе. Тем не менее, Джон вряд ли примет участие в ближайшем туре Английской премьер-лиги, где «горожанам» предстоит сразиться с «Брайтоном».

Стоунс выступает за «Манчестер Сити» с 2016 когда, когда перешёл из «Эвертона». В своё время англичанин стал одним из первых трансфером Хосепа Гвардиолы на посту главного тренера «горожан».