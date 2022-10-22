​Гвардиола: «Это был один из самых сложных матчей в сезоне»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал комментарий после победы над «Брайтоном» (3:1).

«Это был сложный матч, один из самых сложных в сезоне. Но я не могу ни в чём упрекнуть своих футболистов. «Брайтон» играл один в один, и нам было непросто. Они очень, очень хороши с мячом. В таких играх очень важно быть стойкими до самого конца, чтобы не допустить потери очков. Кевин забил отличный гол», - сказал Гвардиола BBC.

«Манчестер Сити» сократил отставание от лидирующего в Премьер-лиге «Арсенала» до одного очка. Впрочем, лондонцы свой матч тура проведут в воскресенье – против «Саутгемптона».