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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Гвардиола: «До прихода Холанна «Манчестер Сити» слишком часто не забивал пенальти»

24 Октября 2022 • 01:38 Комментировать
Манчестер Сити
3:1
Брайтон
окончен

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола доволен тем, как Эрлинг Холанн исполняет одиннадцатиметровые.

Норвежец оформил дубль в субботнем поединке Премьер-лиги против «Брайтона» (3:1). Второй гол 22-летнего форварда был забит с пенальти.

«Эрлинг великолепным образом исполнил пенальти в матче с «Брайтоном», – вспомнил Гвардиола. – За всё время, что я работаю в «Манчестер Сити», мы не реализовали 24 удара с точки – это слишком много», – приводит журналист Джек Гаган слова испанского наставника.

На счету Эрлинга Холанна 17 забитых мячей в 11 матчах чемпионата Англии, два из которых – с пенальти.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Эрлинг Холанн
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