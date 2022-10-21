​Гвардиола: «Одно преимущество раз в семь лет – не проблема»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался на тему календаря. На неделе «горожане» не играли – их матч против «Арсенала» был перенесён, поскольку лондонцы проводили перенесённую игру Лиги Европы против ПСВ.

«Преимущество от отдыха? Одно преимущество раз в семь лет – не проблема. Все команды, которые не играют в еврокубках, имеют некоторое преимущество перед участниками еврокубков. Мы отдохнули, подготовились. Обычно мы играем против команд, которые имели больше времени, но мы никогда не жаловались. Кстати, когда мы будем играть с «Арсеналом», остальные будут отдыхать», - сказал Гвардиола на пресс-конференции.