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​Гвардиола: «Одно преимущество раз в семь лет – не проблема»

21 Октября 2022 • 17:41 Комментировать
Манчестер Сити
...
Брайтон
1 1.20 X 6.70 2 14.00
Через 22 ч. 1 мин.

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался на тему календаря. На неделе «горожане» не играли – их матч против «Арсенала» был перенесён, поскольку лондонцы проводили перенесённую игру Лиги Европы против ПСВ.

«Преимущество от отдыха? Одно преимущество раз в семь лет – не проблема. Все команды, которые не играют в еврокубках, имеют некоторое преимущество перед участниками еврокубков. Мы отдохнули, подготовились. Обычно мы играем против команд, которые имели больше времени, но мы никогда не жаловались. Кстати, когда мы будем играть с «Арсеналом», остальные будут отдыхать», - сказал Гвардиола на пресс-конференции.

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Манчестер Сити Хосеп Гвардиола
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