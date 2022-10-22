Холанн начал новую голевую серию, «Манчестер Сити» разобрался с «Брайтоном»

«Манчестер Сити» после двух матчей без побед и забитых голов принимал «Брайтон» в рамках 13-го тура Премьер-лиги. Эрлинг Холанн снова начал забивать, и его дубль помог «горожанам» добыть викторию. В середине первого тайма норвежец в одиночку продавил оборону и послал мяч в сетку. Он же забил с 11-метровой отметки. Гости в ответ наказали соперника за обрезку и неуверенную игру голкипера, Леандро Троссар отыграл один мяч. У «Брайтона» были шансы на сенсацию, но в итоге Кевин де Брёйне в касание с 20 метров поразил девятку - 3:1.
«Сити» до очка сократил отставание от «Арсенала».
Протокол игры
|(1:0) Холанн Эрлинг22'
|(2:0) Холанн Эрлинг43'
|53'Троссар Леандро (2:1)
|(3:1) Де Брёйне Кевин75'
Эдерсон Мораес•Аканджи Мануэль•Диаш Рубен•Лапорт Эмерик•Канселу Жоау•Де Брёйне Кевин•Родри Эрнандес•Силва Бернарду•Марез Рияд 54'62' (Фоден Фил (62') •Холанн Эрлинг80' (Альварес Хулиан (80') •Грилиш Джек77' (Палмер Коул (77')
Санчес Роберт•Вельтман Йоел66' (Эступиньян Первис (66') • 74'Данк Льюис•Уэбстер Адам•Марч Соломон•Троссар Леандро•Гросс Паскаль 61'87' (Гилмор Билли (87') •Кайседо Мойсес• 26'Макаллистер Алексис87' (Сармиенто Джереми (87') •Лаллана Адам46' (Лемпти Тарик (46') •Уэлбек Данни79' (Ундав Дениз (79')
Запасные: Стил Джейсон•Ван Хеке Ян-Поль•Колуилл Леви•Энсисо Хулио
22 октября. Стадион "Этихад Стэдиум" (Манчестер).
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