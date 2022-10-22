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Холанн начал новую голевую серию, «Манчестер Сити» разобрался с «Брайтоном»

22 Октября 2022 • 18:58 Комментировать (1)
Манчестер Сити
3:1
Брайтон
окончен

«Манчестер Сити» после двух матчей без побед и забитых голов принимал «Брайтон» в рамках 13-го тура Премьер-лиги. Эрлинг Холанн снова начал забивать, и его дубль помог «горожанам» добыть викторию. В середине первого тайма норвежец в одиночку продавил оборону и послал мяч в сетку. Он же забил с 11-метровой отметки. Гости в ответ наказали соперника за обрезку и неуверенную игру голкипера, Леандро Троссар отыграл один мяч. У «Брайтона» были шансы на сенсацию, но в итоге Кевин де Брёйне в касание с 20 метров поразил девятку - 3:1.

«Сити» до очка сократил отставание от «Арсенала».

Протокол игры  
Манчестер Сити3:1Брайтон
(1:0) Холанн Эрлинг22'  
(2:0) Холанн Эрлинг43'  
  53'Троссар Леандро (2:1)
(3:1) Де Брёйне Кевин75'  
Эдерсон МораесАканджи МануэльДиаш РубенЛапорт ЭмерикКанселу ЖоауДе Брёйне КевинРодри ЭрнандесСилва БернардуМарез Рияд  54' 62' (Фоден Фил ( 62') Холанн Эрлинг 80' (Альварес Хулиан ( 80') Грилиш Джек 77' (Палмер Коул ( 77')
Запасные: Льюис РикоАке НатанГомес СерхиоОртега ШтефанГюндоган ИлкайСтоунс Джон
Санчес РобертВельтман Йоел 66' (Эступиньян Первис ( 66'  74') Данк ЛьюисУэбстер АдамМарч СоломонТроссар ЛеандроГросс Паскаль  61' 87' (Гилмор Билли ( 87') Кайседо Мойсес  26'Макаллистер Алексис 87' (Сармиенто Джереми ( 87') Лаллана Адам 46' (Лемпти Тарик ( 46') Уэлбек Данни 79' (Ундав Дениз ( 79')
Запасные: Стил ДжейсонВан Хеке Ян-ПольКолуилл ЛевиЭнсисо Хулио
22 октября. Стадион "Этихад Стэдиум" (Манчестер).

 

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Манчестер Сити Брайтон
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Комментарии (1)
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ARTUR
22 Октября 2022 в 19:08
Так себе матч ..отмечу лишь чудесное исполнение Кевина , гол красавец . Меня очень удивляет скромность этого парня , он чуть ли не застенчивый . Странно что не бьет пенальти , отдает это другим , настолько не тщестлавный ?? Мне кажется что будь у него хоть сотая часть эгоизма и тщеславия как у дрища Роналду он давно бы складывал золотые мячи в чулане . Прикольно сыграл Лось ))) уже выпрыгивает после голов как Роналду )) но пока пенальти бьет без растопырок ))
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