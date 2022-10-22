Холанн начал новую голевую серию, «Манчестер Сити» разобрался с «Брайтоном»

«Манчестер Сити» после двух матчей без побед и забитых голов принимал «Брайтон» в рамках 13-го тура Премьер-лиги. Эрлинг Холанн снова начал забивать, и его дубль помог «горожанам» добыть викторию. В середине первого тайма норвежец в одиночку продавил оборону и послал мяч в сетку. Он же забил с 11-метровой отметки. Гости в ответ наказали соперника за обрезку и неуверенную игру голкипера, Леандро Троссар отыграл один мяч. У «Брайтона» были шансы на сенсацию, но в итоге Кевин де Брёйне в касание с 20 метров поразил девятку - 3:1.

«Сити» до очка сократил отставание от «Арсенала».