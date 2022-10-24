Холанн уверенно возглавляет гонку за европейскую «Золотую бутсу»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг ушёл в серьёзный отрыв от преследователей в споре за «Золотую бутсу».

22-летний норвежец отметился дублем в субботнем матче против «Брайтона», доведя количество забитых мячей в Английской премьер-лиге до 17. Второе место по голам в пяти сильнейших лигах Европы занимает Роберт Левандовски из «Барселоны», забивший 12 раз в чемпионате Испании, а третью строчку делят Килиан Мбаппе из «Пари Сен-Жермен» и Гарри Кейн из «Тоттенхэма», отличившиеся по десять раз во Франции и Англии соответственно. Ниже располагаются Неймар («ПСЖ»), Александар Митрович («Фулхэм») и Джонатан Дэвид («Лилль») – по девять голов.