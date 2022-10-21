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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Коларов – о де Дзерби: «Я называю его «маленький Пеп»

21 Октября 2022 • 13:33 Комментировать
Манчестер Сити
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Брайтон
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22.10 17:00

Бывший защитник «Манчестер Сити» Александр Коларов рассказал о своих отношениях с тренером «Брайтона» Роберто де Дзерби. Серб ранее играл против команд итальянца, когда выступал в Серии А за «Рому» и миланский «Интер».

«Я знаю его лично. Я называю его «маленький Пеп». Я думаю, он добьётся отличных результатов в Премьер-лиге. Мне приходилось играть против его команд в Италии, это был очень сложный опыт. Уверен, что он добьётся успеха во главе «Брайтона», – цитирует Коларова официальный сайт «Манчестер Сити».

Предыдущим клубом де Дзерби был донецкий «Шахтёр», ранее итальянец успешно тренировал на родине «Сассуоло».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Александр Коларов Брайтон Роберто де Дзерби
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