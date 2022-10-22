​Холанн снова забивает – форвард отличился после паса вратаря Алиссона

На прошлой неделе Эрлинг Холанн не забивал – в игре против «Копенгагена» (0:0) норвежец просидел 90 минут в запасе, а в игре против «Ливерпуля» (0:1) форвард отличиться не смог. В субботу Холанн снова принялся огорчать соперников – нападающий забил «Брайтону». После длинного грамотного паса от Алиссона Эрлинг пробросил мяч мимо вратаря, продавил защитника и поразил пустую рамку.

Следить за дальнейшим развитием событий в матче Английской премьер-лиги между «Манчестер Сити» и «Брайтоном» можно в текстовой трансляции, которая проходит на страницах портала LiveResult.