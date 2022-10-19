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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Де Дзерби: «В «Сассуоло» многие игроки хорошо знали, как забивать, а здесь всё иначе»

19 Октября 2022 • 14:18 Комментировать
Манчестер Сити
...
Брайтон
1 1.20 X 6.80 2 14.00
22.10 17:00

В трёх последних матчах чемпионата Англии «Брайтону» не удавалось даже забить. Команда Роберто де Дзерби дважды проиграла, а во вторник сыграла по нулям с «Ноттингем Форест». Главный тренер «чаек» Роберто де Дзерби ответил на вопрос по поводу проблем его команды в атаке.

«В «Сассуоло» было много игроков, которые очень хорошо знали, как забивать, а здесь [в «Брайтоне»] всё иначе», - высказался итальянский тренер для Sussex Live.

На текущий момент «Брайтон» занимает седьмое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги. Следующий матч команда Роберто де Дзерби проведёт 22 октября - против «Манчестер Сити».

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МАНЧЕСТЕР СИТИ БРАЙТОН
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