Гвардиола – об увольнении Джеррарда: «Мне очень жаль Стивена»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поддержал Стивена Джеррарда, который ночью был уволен с поста наставника «Астон Виллы» после разгромного поражения на выезде от «Фулхэма» со счётом 0:3.

«Мне очень жаль Стивена. Работа тренеров зависит от результатов. Он только недавно попробовал новый вызов после футбольной карьеры. Ему нужно попробовать снова», – заявил Гвардиола на пресс-конференции перед матчем с «Брайтоном».

Напомним, что Джеррарда в «Астон Вилле» могут заменить бывший тренер «Бёрнли» Шон Дайч и нынешний наставник «Брентфорда» Томас Франк. Маурисио Почеттино, скорее всего, откажется от этой работы.