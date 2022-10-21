Коларов: «Канселу – отличный футболист»

Бывший левый защитник «Манчестер Сити» Александр Коларов выразил восхищение Жоау Канселу, который может сыграть как на левом, так и на правом фланге обороны.

«Канселу – отличный футболист. Он может сыграть в защите как слева, так и справа. По факту, он более опасен на левом фланге – там он больше действует как полузащитник, вовремя прерывает атаки и обладает отличным видением. Жоау хорошо подходит под стиль игры Гвардиолы», – заявил Коларов в интервью официальному сайту «Манчестер Сити».

Напомним, Канселу выступает за «горожан» с лета 2019 года, когда перебрался в команду из туринского «Ювентуса».