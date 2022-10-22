​Аканджи высказался о своём удивительном умении быстро умножать

Защитник Мануэль Аканджи известен не только надёжной игрой в обороне – швейцарец также поражает фанатов умением быстро умножать в голове двухзначные числа. Аканджи высказался об этой своей способности.

«Когда я иду к фанатам дать автограф, иногда кто-то спрашивает: «Сколько будет 25 на 32?». Я отвечаю: «Да ладно, у меня только что была тяжёлая тренировка, я хочу просто дать автограф». Так что я не всегда буду делать это. Иногда я специально даю неправильный ответ, люди не удосуживаются проверить», - слова Аканджи приводит Daily Mail.

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