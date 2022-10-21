Каррагер: «Без огромных инвестиций «Манчестер Сити» был бы середняком АПЛ»

Бывший защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагер поделился мнением о чемпионе АПЛ последних двух сезонов «Манчестер Сити».

По мнению эксперта, «горожане» не смогли бы достичь таких высот без серьёзной финансовой поддержки.

«У «Манчестер Сити» лучшая команда, тренер, полузащитник и нападающий в мире. Без огромных инвестиций они были бы середняком АПЛ. Почему они так защищаются и параноидально относятся к этому? Наслаждайтесь этим! Лучше быть лидером АПЛ, чем лидером по расходам», — написал Каррагер в своих социальных сетях.

После 10 туров текущего розыгрыша чемпионата Англии «Манчестер Сити» набрал 23 очка и расположился на второй строчке турнирной таблицы. От лидирующего «Арсенала» «горожане» отстают на четыре балла.