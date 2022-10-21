Коларов: «Уверен, что «Манчестер Сити» снова возьмёт чемпионский титул АПЛ»

Бывший защитник «Манчестер Сити» Александр Коларов выразил уверенность, что в этом сезоне «горожане» возьмут свой третий подряд чемпионский титул Английской премьер-лиги.

«Уверен, что «Манчестер Сити» снова возьмёт чемпионский титул АПЛ. В этом сезоне у клуба снова самые большие шансы. У нас есть отличная команда и великий тренер. Будет сложно, но у «Манчестер Сити» достаточно класса, чтобы снова сделать это», – цитирует Коларова The National Sport.

Напомним, Коларов в прошлом сезоне завершил профессиональную карьеру в составе миланского «Интера». В составе «Манчестер Сити» игрок дважды побеждал в чемпионате Англии.