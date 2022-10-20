Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Почётный президент «Брайтона» решил наказать себя

20 Октября 2022 • 19:44 Комментировать
Манчестер Сити
...
Брайтон
1 1.20 X 6.70 2 14.00
22.10 17:00

На официальном сайте «Брайтона» было опубликовано заявление почётного президента клуба Дика Найта. В нём он выражает сожаление из-за своего поведения на стадионе «Брентфорда» после того, как у него возникли проблемы со входом – система не считывала штрих-код билета. С такой же проблемой столкнулись и некоторые фанаты. 

«В отчаянии я вёл себя неподобающим образом как для президента клуба. К сожалению, некоторые моменты были засняты на видео, что сильно расстроило и смутило «Брайтон» и меня», - высказался Найт, извиняясь.

Дик Найт отметил, что он отказался от роли почётного президента «Брайтона» на ближайшие 10 матчей. Он не будет посещать матчи команды в этот период.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Брайтон Дик Найт
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МАНЧЕСТЕР СИТИ БРАЙТОН
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
20.10.22 в 21:30
Фулхэм Фулхэм
Астон Вилла Астон Вилла
2.65 3.40 2.70
Видео
20.10.22 в 22:15
Лестер Лестер
Лидс Лидс
2.08 3.65 3.55
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 20 Октября
19:59 · Англия. Премьер-лига
Де Хеа может продолжить карьеру в «Бетисе»
19:44 · Англия. Премьер-лига
​Почётный президент «Брайтона» решил наказать себя
18:56 · Англия. Премьер-лига
​Агбонлахор – о поведении Роналду: «Это позор» 4
18:49 · Англия. Премьер-лига
​«Арсеналу» предъявлены обвинения
17:45 · Англия. Премьер-лига
​Директор «Манчестер Юнайтед» дал понять, что клуб не будет активничать на рынке зимой 1
17:38 · Англия. Премьер-лига
​«Челси» начал переговоры с Ковачичем
17:16 · Англия. Премьер-лига
​Тен Хаг не уважает характер Роналду – Эвра 3
17:15 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» следит за Фелишем
16:32 · Англия. Премьер-лига
​Пулишич на словах договорился с «Ньюкаслом» слухи
15:59 · Англия. Премьер-лига
​«Тоттенхэм» нацелился на звёздного форварда из «Интера»
15:52 · Англия. Премьер-лига
​«Бавария» сделает всё, чтобы подписать Кейна слухи
15:51 · Англия. Премьер-лига
Алиссон: «Мы всегда помогаем Нуньесу»
15:34 · Англия. Чемпионшип
​Боксёр Тайсон Фьюри может купить футбольный клуб в Англии
15:31 · Англия. Премьер-лига
Варан: «Наслаждаюсь игрой в паре с Мартинесом»
15:27 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» отправил скаутов для более подробного анализа Хвичи
Все новости
Рекомендуем