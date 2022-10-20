​Почётный президент «Брайтона» решил наказать себя

На официальном сайте «Брайтона» было опубликовано заявление почётного президента клуба Дика Найта. В нём он выражает сожаление из-за своего поведения на стадионе «Брентфорда» после того, как у него возникли проблемы со входом – система не считывала штрих-код билета. С такой же проблемой столкнулись и некоторые фанаты.

«В отчаянии я вёл себя неподобающим образом как для президента клуба. К сожалению, некоторые моменты были засняты на видео, что сильно расстроило и смутило «Брайтон» и меня», - высказался Найт, извиняясь.

Дик Найт отметил, что он отказался от роли почётного президента «Брайтона» на ближайшие 10 матчей. Он не будет посещать матчи команды в этот период.