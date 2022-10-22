Павлюченко сделал прогноз на матч «Манчестер Сити» - «Брайтон»

Бывший футболист сборной России и лондонского «Тоттенхэма» Роман Павлюченко поделился мнением о предстоящем матче между «Манчестер Сити» и «Брайтоном» в Английской премьер-лиге.

«Манчестер Сити» выйдет заряженным на крупный выигрыш. «Горожане» забьют немало, а свои ворота смогут оставить в неприкосновенности. Фора (-2) на «Манчестер Сити», - передает слова Павлюченко Vseprosport.ru.

Поединок 13-го тура чемпионата Англии пройдет в Манчестере на стадионе «Этихад» 22 октября. Начало запланировано в 17:00 по московскому времени.

Напомним, что в последнем матче команда Хосепа Гвардиолы на выезде уступила «Ливерпулю» (0:1).