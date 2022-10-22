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Павлюченко сделал прогноз на матч «Манчестер Сити» - «Брайтон»

22 Октября 2022 • 09:24 Комментировать
Манчестер Сити
...
Брайтон
1 1.20 X 6.90 2 14.00
Через 6 ч. 38 мин.

Бывший футболист сборной России и лондонского «Тоттенхэма» Роман Павлюченко поделился мнением о предстоящем матче между «Манчестер Сити» и «Брайтоном» в Английской премьер-лиге.

«Манчестер Сити» выйдет заряженным на крупный выигрыш. «Горожане» забьют немало, а свои ворота смогут оставить в неприкосновенности. Фора (-2) на «Манчестер Сити», - передает слова Павлюченко Vseprosport.ru.

Поединок 13-го тура чемпионата Англии пройдет в Манчестере на стадионе «Этихад» 22 октября. Начало запланировано в 17:00 по московскому времени.

Напомним, что в последнем матче команда Хосепа Гвардиолы на выезде уступила «Ливерпулю» (0:1).

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Евро-Футбол.Ру,
Роман Павлюченко Манчестер Сити Брайтон
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МАНЧЕСТЕР СИТИ БРАЙТОН
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