Отступные за Холанна с 2024 года составят 200 миллионов евро

Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанн имеет право сам принимать решение о трансфере в другой клуб, однако с 2024 года для всех клубов мира, несмотря на страну, будут действовать условия, согласно которым отступные за норвежского футболиста составят 200 миллионов евро.

Об этом сообщают несколько СМИ, в том числе и «Матч ТВ».

22-летний нападающий из Норвегии считается одним из лучших молодых игроков мира. За сборную своей страны футболист провёл 23 матча, в которых отметился 21 голом.

За свою карьеру Холанн был частью таких команд, как «Брюне», «Мольде», «Ред Булл Зальцбург», дортмундская «Боруссия» и «Манчестер Сити».