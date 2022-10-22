Агент Холанна: «Новый контракт с «Манчестер Сити»? Мы были бы счастливы»

Рафаэла Пимента, агент нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанна, прокомментировала возможное продление контракта своего клиента с «горожанами». Напомним, норвежец перебрался в команду лишь этим летом из дортмундской «Боруссии».

«Новый контракт с «Манчестер Сити»? Я на это надеюсь. Если руководство захотело бы обсудить новое соглашение уже сейчас, мы были бы счастливы. Почему нет?», – приводит слова Пименты Sky Sport Italia.

Напомним, Холанн в новом сезоне отметился уже 20 голами за «Манчестер Сити» во всех турнирах. Норвежец лидирует в бомбардирской гонке Английской премьер-лиги, а также Лиги чемпионов.