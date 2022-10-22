«Манчестер Сити» забил 600-й гол при Гвардиоле в АПЛ

В матче тринадцатого тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» обыграл в домашнем матче «Брайтон», забив сопернику три мяча. Второй из них, как оказалось, был шестисотым в английской Премьер-лиге для «Манчестер Сити» при Хосепер Гвардиоле, который возглавил клуб в 2016 году.

Лишь две команды забивали больше в АПЛ при одном тренере - это, разумеется, «Манчестер Юнайтед» и Алекс Фергюсон, а также лондонский «Арсенал» времен Арсена Венгера.

В следующем, четырнадцатом туре английского чемпионата «Манчестер Сити» сыграет в гостях с «Лестером», это случится через неделю, 29 октября.