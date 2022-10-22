Тен Хаг: «Комплименты команде»

Центральным матчем субботы в тринадцатом туре английского чемпионата стала встреча между «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Лондонцы вышли вперед за считанные минуты до конца игры, но, тем не менее, подопечные Эрика тен Хага смогли уйти от поражения и матч закончился вничью. События игры прокомментировал нидерландский наставник «Манчестер Юнайтед».

- Я должен похвалить свою команду. Отыграться в четвертой игре за десять дней, это впечатляет, это демонстрация командного духа. Он очевиден. Мы диктовали игру, но гол за пять минут до конца матча - это проблемно. Думаю, в итоге результат можно назвать честным, - цитирует тен Хага BBC Sport.