Гюндоган рассказал о характере Холанна

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган высказался об игре нападающего «горожан» Эрлинга Холанна.

Немецкий хавбек отметил характер и настрой 22-летнего норвежца, который, по мнению Гюндогана, является при этом очень скромным человеком.

«У Холанна есть мастерство — все это видят. Он уже многое даёт и нашей команде, и футболу. Но ещё важно и то, как он справляется с моментами. В дни матчей и на тренировках мы видим его характер и настрой. Думаю, это что-то особенное», — цитирует Гюндогана официальный сайт английского клуба.

Кроме того, немец выразил уверенность в том, что со временем Холанн будет становиться только лучше, что повысит его шансы выиграть «Золотой мяч».

Напомним, Холанн перешёл в «Манчестер Сити» минувшим летом из дортмундской «Боруссии». В составе «горожан» норвежец успел провести 14 матчей, забив в них 20 голов и трижды ассистировав своим партнёрам.