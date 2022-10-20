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Велтман: «У Холанна есть всё, хотя это нетипично для его физических данных»

20 Октября 2022 • 13:37 Комментировать
Манчестер Сити
...
Брайтон
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22.10 17:00

Защитник «Брайтона» Джоэль Велтман поделился ожиданиями от матча с «Манчестер Сити», а также в частности от игры против нападающего Эрлинга Холанна, у которого на счету уже 20 голов во всех турнирах.

«Обычно, у высокорослых нападающих не так хорошо развита техника, но у Холанна есть абсолютно всё. Возможно, нам придётся замкнуть его в «сэндвич» с помощью агрессивного полузащитника и центрального защитника», – цитирует Велтмана Sport Witness.

Напомним, Джоэль Велтман ранее выступал за амстердамский «Аякс» и доходил с командой Эрика тен Хага до полуфинала Лиги чемпионов в сезоне-2018/19.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Брайтон Эрлинг Холанн Джоэль Велтман
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МАНЧЕСТЕР СИТИ БРАЙТОН
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