Велтман: «У Холанна есть всё, хотя это нетипично для его физических данных»

Защитник «Брайтона» Джоэль Велтман поделился ожиданиями от матча с «Манчестер Сити», а также в частности от игры против нападающего Эрлинга Холанна, у которого на счету уже 20 голов во всех турнирах.

«Обычно, у высокорослых нападающих не так хорошо развита техника, но у Холанна есть абсолютно всё. Возможно, нам придётся замкнуть его в «сэндвич» с помощью агрессивного полузащитника и центрального защитника», – цитирует Велтмана Sport Witness.

Напомним, Джоэль Велтман ранее выступал за амстердамский «Аякс» и доходил с командой Эрика тен Хага до полуфинала Лиги чемпионов в сезоне-2018/19.