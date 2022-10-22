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Пункт о досрочном уходе из Холанна «Манчестер Сити» остался без комментария

22 Октября 2022 • 06:34 Комментировать
Манчестер Сити
...
Брайтон
1 1.20 X 6.90 2 14.00
Через 9 ч. 39 мин.

Представитель нападающего «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинга Холанна Рафаэла Пимента заявила, что не может комментировать пункт о досрочном уходе звёздного норвежца из манчестерского клуба. Об этом сообщает Sky Sports.

О соглашении по трансферу Холанна за 51,2 млн фунтов было объявлено 10 мая 2022 года. Сам трансфер состоялся 1 июля 2022 года.

С тех пор футболист принял участие в девяти матчах команды и отметился 15 забитыми мячами.

На текущий момент «Манчестер Сити» с 23 очками после 10 туров занимает вторую строчку в турнирной таблице чемпионата Англии. Отставание от лидера турнира, лондонского «Арсенала», составляет четыре балла.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Эрлинг Холанн Рафаэла Пимента
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