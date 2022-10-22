Гвардиола ответил Клоппу о разнице в денежных возможностях «Манчестер Сити» и «Ливерпуля»

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отреагировал на недавнее заявление рулевого «Ливерпуля» Юргена Клоппа о том, что другим клубам тяжело соревноваться с «горожанами» на трансферном рынке.

«Слова Клоппа о том, что у нас беспредельные финансовые возможности? Он уже не в первый раз говорит об этом за последние несколько лет. Давайте лучше поговорим о матче с «Брайтоном», - передает слова испанского специалиста Manchester Evening News.

Поединок «Манчестер Сити» против «Брайтона» состоится на стадионе «Этихад» сегодня, 22 октября. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.