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​Гвардиола: «Холанн – не лучший футболист среди тех, с кем я работал»

22 Октября 2022 • 19:53 Комментировать (1)
Манчестер Сити
3:1
Брайтон
окончен

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал комментарий после субботней победы над «Брайтоном» в матче чемпионата Англии (3:1).

Автором дубля в этом матче стал нападающий Эрлинг Холанн – на счету норвежца уже 22 гола в 15 играх за «Манчестер Сити».

«Очевидно, что показатели Холанна – невероятные. Нет никаких сомнений в его уровне. Он не лучший, но один из лучших футболистов среди тех, с кем я работал. Это точно. Холанн очень амбициозен. Сегодня он помог нам победить», - сказал Гвардиола BBC.

Напомним, что Эрлинг Холанн летом перебрался в «Манчестер Сити» из дортмундской «Боруссии».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Эрлинг Холанн
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Комментарии (1)
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ARTUR
22 Октября 2022 в 20:12
вот так вот при толерантном отношении и тихом попустительстве рождаются роналды , потом чешут репы что с этим делать Ну что ты Пеп кота за яйца мнешь , в той Барсе которую ты тренировал это Холанд был бы самым убогим .Он и так то убогий , его ждет та же участь что и Роналду , однажды фортуна покажет ему очень большую и немытую попу...Одного желания забивать чаще всего как показывает практика и история мало .
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