​Гвардиола: «Холанн – не лучший футболист среди тех, с кем я работал»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал комментарий после субботней победы над «Брайтоном» в матче чемпионата Англии (3:1).

Автором дубля в этом матче стал нападающий Эрлинг Холанн – на счету норвежца уже 22 гола в 15 играх за «Манчестер Сити».

«Очевидно, что показатели Холанна – невероятные. Нет никаких сомнений в его уровне. Он не лучший, но один из лучших футболистов среди тех, с кем я работал. Это точно. Холанн очень амбициозен. Сегодня он помог нам победить», - сказал Гвардиола BBC.

Напомним, что Эрлинг Холанн летом перебрался в «Манчестер Сити» из дортмундской «Боруссии».