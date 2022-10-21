​Гвардиола: «Де Дзерби окажет огромное влияние на Англию»

В субботу «Манчестер Сити» сыграет против «Брайтона». Хосеп Гвардиола будет противостоять Роберто де Дзерби, с которым он находится в хороших отношениях. Гвардиола в интервью регулярно хвалил де Дзерби. При этом итальянец рассказывал, что звонил испанцу перед тем, как принять «Брайтон».

«Мы виделись два или три раза, в основном говорили о футболе. Он действительно счастлив здесь. Я видел матчи «Брайтона» - они уже играют так, как хочет де Дзерби. Его влияние на Англию будет огромным. Когда его назначили в «Брайтоне», я поздравил его по телефону. Больше мы не разговаривали. Команды де Дзерби очень хороши. Он – пример для многих тренеров», - сказал Гвардиола на пресс-конференции.