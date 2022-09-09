Стоунс: «Надеюсь, задержусь в «Манчестер Сити» ещё на много лет»

Центральный защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунс надеется провести в составе своей команды ещё много лет. Напомним, что бывший футболист «Эвертона» перебрался в стан «горожан» летом 2015 года, став одним из первых трансферов нового тренера Хосепа Гвардиолы.

«Я надеюсь, что задержусь в «Манчестер Сити» ещё намного лет. Это место, которое мне очень нравится. Я люблю клуб, окружающих людей. Всё это заставляет меня приходить каждый день и стараться быть успешным», – заявил Стоунс в интервью официальному сайту «Манчестер Сити».

Напомним, что «Манчестер Сити» пока идёт на втором месте в турнирной таблице АПЛ после 6 туров. «Горожане» отстают на одно очко от «Арсенала».