Альварес мог уйти в аренду в «Брайтон», но «Манчестер Сити» ответил отказом

«Манчестер Сити» летом отказался отдавать в аренду нападающего Хулиана Альвареса в «Брайтон». По информации от журналиста Фабрицио Романо, аргентинец мог перебраться в стан «чаек» в рамках сделки по трансферу Марка Кукурельи в «Манчестер Сити», но оба трансфера так и не состоялись.

Кукурелья в конечном итоге оказался в лондонским «Челси», а Альварес остался в «Манчестер Сити». В новом сезоне Английской премьер-лиги аргентинец уже отметился двумя забитыми голами.

Напомним, что Альварес перебрался в «Манчестер Сити» из аргентинского «Ривер Плейта». На молодого форварда также претендовал «Манчестер Юнайтед».