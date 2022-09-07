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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Альварес мог уйти в аренду в «Брайтон», но «Манчестер Сити» ответил отказом

 
07 Сентября 2022 • 11:56 Комментировать
Борнмут
...
Брайтон
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10.09 17:00

«Манчестер Сити» летом отказался отдавать в аренду нападающего Хулиана Альвареса в «Брайтон». По информации от журналиста Фабрицио Романо, аргентинец мог перебраться в стан «чаек» в рамках сделки по трансферу Марка Кукурельи в «Манчестер Сити», но оба трансфера так и не состоялись.

Кукурелья в конечном итоге оказался в лондонским «Челси», а Альварес остался в «Манчестер Сити». В новом сезоне Английской премьер-лиги аргентинец уже отметился двумя забитыми голами.

Напомним, что Альварес перебрался в «Манчестер Сити» из аргентинского «Ривер Плейта». На молодого форварда также претендовал «Манчестер Юнайтед».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Брайтон Хулиан Альварес
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