Джунтоли: «Мы давно хотели заполучить Ндомбеле»

Спортивный директор «Наполи» Кристиано Джунтоли рассказал о подробностях трансфера полузащитника Танги Ндомбеле, который пополнил ряды неаполитанского клуба из лондонского «Тоттенхэма».

«Мы давно хотели заполучить Ндомбеле. Мы уже вели переговоры с руководством «Тоттенхэма» пару лет назад, но сейчас наши крепкие отношения помогли провернуть сделку на правах аренды с правом выкупа», – цитирует Джунтоли журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что вторую половину прошлого сезона Ндомбеле провёл на правах аренды за «Лион». Тем не менее, «дети» не стали выкупать своего бывшего полузащитника по окончанию кампании.