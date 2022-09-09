​Кварацхелия признан лучшим игроком Серии А в августе

Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия признан лучшим игроком чемпионата Италии в августе. Об этом сообщает пресс-служба Серии А.

В августе Хвича Кварацхелия провёл за «Наполи» четыре матча в итальянском чемпионате. Полузащитник забил три гола и отдал один результативный пас на партнёра. Кварацхелия выполнил множество полезных действий в атаке, и в Неаполе грузина уже стали называть «Кварадона».

В России Хвича Кварацхелия известен по выступлениям за «Рубин» и «Локомотив».

Ближайший матч чемпионата Италии «Наполи» проведёт в субботу, 10 сентября. Соперником команды Лучано Спаллетти будет «Специя».