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Чемпионат Италии. Серия А

​Кварацхелия признан лучшим игроком Серии А в августе

 
09 Сентября 2022 • 16:21 Комментировать
Наполи
...
Специя
1 1.27 X 5.90 2 10.50
Через 22 ч. 59 мин.

Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия признан лучшим игроком чемпионата Италии в августе. Об этом сообщает пресс-служба Серии А.

В августе Хвича Кварацхелия провёл за «Наполи» четыре матча в итальянском чемпионате. Полузащитник забил три гола и отдал один результативный пас на партнёра. Кварацхелия выполнил множество полезных действий в атаке, и в Неаполе грузина уже стали называть «Кварадона».

В России Хвича Кварацхелия известен по выступлениям за «Рубин» и «Локомотив».

Ближайший матч чемпионата Италии «Наполи» проведёт в субботу, 10 сентября. Соперником команды Лучано Спаллетти будет «Специя».

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Хвича Кварацхелия
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