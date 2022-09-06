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Чемпионат Италии. Серия А

Бехрами: «В Неаполе к моей голове однажды приставили пистолет»

 
06 Сентября 2022 • 20:35 Комментировать
Наполи
...
Специя
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10.09 16:00

Неаполь - опасное место, о чем сегодня уже предупредила своих болельщиков пресс-служба «Ливерпуля». А то, что опасения эти не напрасны, подтвердила история, рассказанная на днях бывшим полузащитником «Наполи» и целого ряда итальянских клубов, а также сборной Швейцарии - Валоном Бехрами.

- Я был в машине и заметил, что кто-то преследует меня. Они обломали мне зеркало и просунули в окно пистолет. Один из них был с маской на лице, забрали часы. Второго я опознал в полиции, когда пожаловался и описал им его, а затем просмотрел фото возможных преступников. А через пару месяцев мне начали поступать угрозы от семьи этого преступника. Потом я поехал с дочерью в парикмахерскую, а у меня украли автомобиль. И тогда я сказал - хватит с меня Неаполя, - цитирует экс-футболиста издание Blick. 

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Валон Бехрами
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