Бехрами: «В Неаполе к моей голове однажды приставили пистолет»

Неаполь - опасное место, о чем сегодня уже предупредила своих болельщиков пресс-служба «Ливерпуля». А то, что опасения эти не напрасны, подтвердила история, рассказанная на днях бывшим полузащитником «Наполи» и целого ряда итальянских клубов, а также сборной Швейцарии - Валоном Бехрами.

- Я был в машине и заметил, что кто-то преследует меня. Они обломали мне зеркало и просунули в окно пистолет. Один из них был с маской на лице, забрали часы. Второго я опознал в полиции, когда пожаловался и описал им его, а затем просмотрел фото возможных преступников. А через пару месяцев мне начали поступать угрозы от семьи этого преступника. Потом я поехал с дочерью в парикмахерскую, а у меня украли автомобиль. И тогда я сказал - хватит с меня Неаполя, - цитирует экс-футболиста издание Blick.