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Чемпионат Италии. Серия А

Анри в восторге от Кварацхелии

 
09 Сентября 2022 • 01:38 Комментировать
Наполи
...
Специя
1 1.27 X 5.90 2 10.50
10.09 16:00

Известный французский экс-игрок Тьерри Анри оценил игру Хвичи Кварацхелии за «Наполи».

«Хвича великолепно бежит, и любой, кто считает это несложным, не разбирается в происходящем на поле. Его голова всегда поднята, он поражает своей игрой. Болельщики «Наполи» уже обожают его, потому что его качества привнесли в игру команды нечто новое, принципиально другое», – отметил выступление 21-летнего грузинского вингера Анри.

Хвича Кварацхелия отметился четырьмя забитыми мячами и двумя голевыми передачами в шести поединках за «Наполи». В прошедшем матче с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов (4:1) экс-игрок «Рубина» стал автором результативного паса.

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Тьерри Анри Хвича Кварацхелия
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