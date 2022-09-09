Анри в восторге от Кварацхелии

Известный французский экс-игрок Тьерри Анри оценил игру Хвичи Кварацхелии за «Наполи».

«Хвича великолепно бежит, и любой, кто считает это несложным, не разбирается в происходящем на поле. Его голова всегда поднята, он поражает своей игрой. Болельщики «Наполи» уже обожают его, потому что его качества привнесли в игру команды нечто новое, принципиально другое», – отметил выступление 21-летнего грузинского вингера Анри.

Хвича Кварацхелия отметился четырьмя забитыми мячами и двумя голевыми передачами в шести поединках за «Наполи». В прошедшем матче с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов (4:1) экс-игрок «Рубина» стал автором результативного паса.