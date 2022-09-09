​«Наполи» назвал диагноз Осимхена

В среду вечером в игре Лиги чемпионов против «Ливерпуля» нападающий «Наполи» Виктор Осимхен провёл на поле 41 минуту. Нигериец успел заработать и не реализовать пенальти, а также получить травму.

Осимхен прошёл обследование, результаты которого приводятся на официальном сайте «Наполи». У нападающего выявили травму правого подколенного сухожилия второго степени. Уже с четверга Виктор проходит лечение.

«Наполи» в настоящий момент готовится к домашнему матчу Серии А против «Специи». Игра пройдёт в субботу, 10 сентября.

Добавим, что после пяти туров «Наполи» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии.